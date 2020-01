Libia, Erdogan e Putin: cessate il fuoco da domenica. Conte riceve Haftar a Palazzo Chigi

Di Redazione Blogo.it mercoledì 8 gennaio 2020

Libia: il generale della Cirenaica Khalifa Haftar si trova a Palazzo Chigi per incontrare il premier Conte, dopo sarà il turno di Al Sarraj

Prove di pace in Libia. Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin lanciano insieme un appello alle parti per il cessate il fuoco nel paese nordafricano a partire dalla giornata di domenica, ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco.

Intanto una delle parti in causa, il generale della Cirenaica Khalifa Haftar che vuole rovesciare il governo di accordo nazionale di Al Sarraj, l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale, si trova in queste ore a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte.

Il presidente del Consiglio ha messo in agenda anche un secondo incontro nel tardo pomeriggio con Al Sarraj. Questa mattina anche la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen aveva chiesto il cessate il fuoco.