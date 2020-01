M5S, altri 2 deputati passano al Gruppo Misto

Di Redazione Blogo.it giovedì 9 gennaio 2020

Il M5S continua a sgretolarsi: i deputati De Toma e Silvestri passano al Gruppo Misto

Altri due deputati eletti nel Movimento 5 Stelle hanno deciso di iscriversi al Gruppo Misto. Secondo l'Adnkronos, che ha riportato la notizia in anteprima, i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri hanno già comunicato la loro decisione al Presidente della Camera Roberto Fico.

De Toma e Silvestri, ambedue al primo mandato, sono stati eletti rispettivamente nel Lazio e nelle Marche ed entrambi fanno parte della Commissione attività produttive, commercio e turismo. Si tratta del quarto e del quinto passaggio al Gruppo Misto da inizio 2020 dopo quelli di Nunzio Angiola e Gianluca Rospi del 3 gennaio e quello dell'ex Ministro Fioramonti del 7 gennaio.

Proprio questa sera a Montecitorio c'è in programma un'assemblea riservata ai parlamentari del M5S, per un confronto con Luigi Di Maio. Al centro del dibattito ci sono i prossimi obiettivi del Governo, così come la spinosa questione delle restituzioni.

Da inizio legislatura, tra espulsioni e cambi di casacca volontari, il Movimento 5 Stelle ha perso per strada 11 deputati e 8 senatori.