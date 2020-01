Caso Gregoretti, Meloni: "M5S e PD senza pudore"

Di redazione Blogo.it giovedì 9 gennaio 2020

La leader di Fratelli d'Italia va all'attacco del Partito Democratico e di M5S per il possibile slittamento del voto sul processo a Salvini a dopo le elezioni in Emilia-Romagna e Calabria.

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sta vivendo un momento d'oro sul fronte dei consensi, con gli ultimi sondaggi politici che la danno in continua crescita mentre il vero leader del centrodestra, Matteo Salvini, è in lento calo nonostante la sua presenza ossessiva e costante sui media e in tutte le città e i paesi in cui si voterà nelle prossime settimane.

Questo aumento di consensi sembra aver spinto Meloni ad essere ancora più presente dal solito, come del resto Matteo Salvini ha insegnato. E oggi, nel giorno in cui si paventa il rinvio del voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega per il caso della nave Gregoretti, Meloni è andata all'attacco della maggioranza in una diretta su Facebook.

Al grido di "fate girare", come se ci fosse una qualche censura nei confronti dei suoi contenuti, Meloni definisce vigliacchi i senatori del PD e del Movimento 5 Stelle:

M5S e Pd senza pudore. Nella giunta per le immunità, la maggioranza ha chiesto il rinvio del voto su Salvini che andrebbe secondo loro processato per non aver fatto sbarcare gli immigrati della nave Gregoretti. Chiedono il rinvio di questo voto a dopo le elezioni di Emilia Romagna e Calabria.

Meloni ha così proseguito la propria invettiva:

PD e M5S sanno benissimo che la stragrande maggioranza degli italiani chiede di difendere i confini di questa nazione. Sanno benissimo che la stragrande maggioranza degli italiani ritiene che Salvini abbia fatto il suo lavoro impedendo a questi clandestini di sbarcare. Lo vogliono processare lo stesso e non se ne voglio assumere la responsabilità. Vigliacchi, assumetevi la responsabilità delle vostre scelte: fate il voto prima delle elezioni e poi fatevi giudicare dagli italiani che votano.