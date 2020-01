Iran, il video dell'aereo ucraino colpito dal missile

Di redazione Blogo.it giovedì 9 gennaio 2020

Il video, confermato dal New York Times, mostrerebbe il Boeing 737 dell'Ukraine International Airlines venir colpito da un missile nei pressi dell'aeroporto di Teheran.

Il New York Times ha diffuso in serata, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, il video che mostrerebbe il momento in cui un missile iraniano ha colpito, non è chiaro se accidentalmente o meno, il Boeing 737 dell'Ukraine International Airlines appena partito dall'aeroporto di Teheran.

Il video, iniziato a circolare via Telegram qualche ora fa, è stato girato a Parand, nei pressi dell'aeroporto di Teheran, nei momenti in cui l'aereo con a bordo 176 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio ha smesso di trasmettere il proprio segnale.

La piccola esplosione che si vede nei primi secondi di video sarebbe proprio il momento in cui il missile ha colpito il velivolo. Il Boeing 737 ha continuato a volare e tentato di tornare verso l'aeroporto da cui era appena partito prima di esplodere e schiantarsi al suolo.

In serata un'ulteriore conferma era arrivata dal premier del Canada Justin Trudeau:

Abbiamo informazioni d'intelligence da diverse fonti, compresi i nostri alleati e la nostra intelligence. Le prove indicano che l'aereo è stato abbattuto da un missile iraniano terra-aria.

Trudeau è il primo a parlare di prove concrete, pur precisando che l'abbattimento potrebbe non essere stato intenzionale: