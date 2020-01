Produzione industriale ancora in calo: -1,1% nei primi undici mesi 2019

Di Redazione Blogo.it venerdì 10 gennaio 2020

Produzione industriale 11 mesi 2019 in calo: secondo i dati Istat l'indice destagionalizzato è sceso dell’1,1% tendenziale, + 0,1 a novembre

Produzione industriale ancora in calo: secondo i dati Istat diffusi oggi nei primi 11 mesi del 2019 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dell'1,1% nel confronto con lo stesso periodo del 2018.

L’indice mostra a novembre un +0,1% rispetto al mese di ottobre ma su base tendenziale il calo è dello 0,6%: si tratta del nono ribasso di fila in termini tendenziali ma inferiore a quello del mese precedente (-2,4%).

La media del trimestre settembre-novembre 2019 consegna una diminuzione congiunturale dello 0,7%. Per settori di attività, a registrare l'aumento annuo maggiore è quello computer, elettronica e ottica con un +8,1% mentre è solo moderata la crescita per il comparto beni di consumo (+0,8%). In calo anche i beni intermedi (-1,0%) e strumentali (-0,4%).

L'Istat osserva ancora che il rimbalzo di novembre è stato frenato "dal forte calo del settore energetico" (-3,9%) e si è manifestato con più intensità nei settori legati alla domanda di beni intermedi e strumentali da parte del sistema produttivo.

Ieri l’Istituto nazionale di statistica aveva diffuso i dati sull’occupazione in aumento a novembre, un trend che bisognerà vedere se e di quanto potrà consolidarsi alla luce dei dati sull’industria di oggi che portano l’anno verso una chiusura in rosso. L’ultima chiusura in negativo per la produzione industriale c’era stata nel 2014.