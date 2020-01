Salvini in Calabria: “Qui voglio stravincere e cancellare il Pd”. La replica dei Dem: “Sei nervoso per i chiarimenti su Lega-mafia?”

Il leader della Lega vuole trionfare in una delle regioni più a Sud.

Matteo Salvini in questi giorni è alacremente impegnato nella campagna elettorale in vista delle regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Se nella regione governata da Stefano Bonaccini il candidato di centrosinistra sembra a un passo dalla conferma contro la leghista Lucia Borgognoni, in Calabria i giochi potrebbero essere ancora più aperti. Il leader del Carroccio ieri in un comizio a Crotone ha detto:

“Io qui in Calabria non voglio vincere, ma voglio stravincere e cancellare il Partito democratico”

Sentitisi chiamati in causa i Dem hanno prontamente risposto. Il segretario Nicola Zingaretti ha replicato via Twitter:

“Salvini, il Pd non lo distruggerai mai. Oggi sei nervoso perché ti abbiamo chiesto chiarimenti su rapporti tra Lega e mafia? Noi nelle denunce non staremo mai zitti”

Anche Filippo Sensi è intervenuto scrivendo:

“Leggo che Salvini va in giro a dire di volere 'stravincere' e 'cancellare il Pd'. Magna tranquillo, Matte’, non ti è bastata la sveglia di agosto?”

un altro membro della segreteria del PD, Nicola Oddati, ha commentato:

“Il linguaggio di Salvini si fa più violento ogni giorno che passa. Stravincere, distruggere, annientare. Agita l’odio e alza la voce, ma in realtà ha paura. Il Pd rimane, in Calabria e dappertutto, una forza reale, vera, capace di rinnovarsi e di interpretare il cambiamento”

E poi ha chiosato: