Libia, Di Maio: “Sediamo ai tavoli che ci consentono di chiedere un cessate il fuoco immediato”

Luigi Di Maio stamattina ha pubblicato un lungo post su Facebook dedicato alla questione libica. Il ministro degli Esteri italiano ha scritto:

“Ieri al Cae (Consiglio Affari esteri dell’Ue) la Germania ci ha ringraziato perché anche grazie al lavoro fatto dall’ITALIA in questi giorni si potrà presto fissare la conferenza di Berlino sulla Libia, quella che mette intorno ad un tavolo gli attori di questa maledetta guerra per procura. Allo stesso modo oggi il Premier libico Serraj sarà a Roma per incontrare il Presidente Conte”