Iran, aereo abbattuto: “È stato un soldato che ha agito senza ricevere ordini”

Di Redazione Blogo.it sabato 11 gennaio 2020

Un soldato non ha ricevuto risposta dai superiori e ha agito da solo.

Il generale Amir Ali Hajizadeh, comandante delle Forze aerospaziali dei Guardiani della Rivoluzione dell'Iran (i Pasdaran), ha tenuto una conferenza stampa oggi per spiegare come è avvenuto l’“errore umano” che ha provocato l’abbattimento dell’aereo ucraino di linea e la morte di 176 persone. Il generale ha detto ai giornalisti:

“Un operatore della difesa aerea ha inviato un messaggio ai suoi superiori. Non ha ricevuto nessuna risposta per 10 secondi e ha deciso di abbattere. Ho desiderato di essere morto e di non assistere a un simile incidente”

È stato poi precisato l’incidente è avvenuto in un momento in cui “la possibilità di un conflitto” tra Iran e Stati Uniti era a un “livello senza precedenti” dalla Rivoluzione islamica del 1979. Poche ore prima, infatti, c’era stato il lancio di missili iraniani sulle basi americane in Iraq ed evidentemente gli iraniani si aspettavano la rappresaglia americana.

Il generale Hajizadeh ha poi aggiunto: