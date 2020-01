Conte dopo il vertice con Sarraj: "Estremamente preoccupati per la situazione in Libia"

Di redazione Blogo.it sabato 11 gennaio 2020

Il premier Conte si è detto molto preoccupato per l’escalation in Libia al termine del vertice con Fayez al Sarraj: la conferenza stampa congiunta

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri, ha incontrato oggi il premier libico, Fayez al Sarraj. Il vertice era già stato in programma tre giorni fa, ma poi è stato annullato per decisione di al Sarraj, contrariato per l’accoglienza riservata dall'Italia al generale Haftar. Al termine dell’incontro, i due premier hanno tenuto una conferenza stampa congiunta durante la quale Conte ha dichiarato: "A nome dell'Italia siamo estremamente preoccupati per l'escalation sul territorio libico. Gli ultimi sviluppi rendono il Paese una polveriera con ripercussioni su tutta la regione".

"Dobbiamo fermare il conflitto interno e le interferenze esterne in Libia", ha aggiunto Giuseppe Conte. "Ho avuto modo di apprezzare il ruolo dell'Italia in questo dossier", ha detto Sarraj, che evidentemente ha smaltito il fastidio dei giorni scorsi nei confronti del Bel Paese. "Accogliamo con piacere l'iniziativa di Russia e Turchia per un cessate il fuoco e sempre disponibili ad accogliere qualsiasi tipo di iniziativa possa andare in questa direzione. La condizione - puntualizza però il premier libico durante la conferenza congiunta con Conte - è il ritiro della parte che attacca, che non sembra disponibile a ciò".