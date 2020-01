Renzi: "L'Italia non può lasciare la Libia ai turchi. Non giudico Di Maio, ma non salti altri G20 per eventi del M5S"

Di redazione Blogo.it domenica 12 gennaio 2020

Il senatore di Italia Viva ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera.

Matteo Renzi è in Cina per una serie di conferenze. Ha trovato il tempo però di rilasciare un'intervista a Maria Teresa Meli del Corriere della Sera e ha parlato molto di politica estera, dicendo di non voler giudicare l'attuale titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, ma, di fatto, giudicandolo:

"Non lo giudico, non tocca a me. Mi basta che sia chiaro che la politica estera non è mai stata così importante come in questa fase. Nel 2020 le elezioni americane, l'accordo Usa-Cina di cui abbiamo parlato anche qui a Pechino, la nuova Ue, la Brexit, il G20 Saudita. La Farnesina ha straordinari professionisti: mi auguro che il ministro sappia valorizzarli e ascoltarli. Che non faccia più l'errore di non andare al G20 per seguire un'iniziativa dei Cinque Stelle. E mi auguro che il Paese torni a parlare di politica estera senza demagogie. La geopolitica è una cosa seria, non basta un post su Facebook: bisogna studiare, conoscere, viaggiare"

Per quanto riguarda il ruolo dell'Italia nella questione libica, Renzi ha detto:

"La situazione libica è drammatica, non solo preoccupante. Il governo italiano non sta raccogliendo successi, uso un eufemismo, ma il problema è più ampio. Dobbiamo prendere atto che gli Stati Uniti sono meno attenti a questa parte di mondo. La scoperta dello shale gas ha portato gli americani all`auto sufficienza energetica e questo quadrante non è più decisivo come in passato per Washington. A ciò si somma la miopia dell`Europa che non si interessa al Mediterraneo, con atteggiamento autolesionista. Non a caso la Russia per l`intelligenza strategica di Putin e la Turchia per la scriteriata campagna di Erdogan ne approfittano. E un periodo difficile, occorrono nervi saldi e lucidità di visione"

E poi ha anche detto la sua sul fatto che Conte non sia riuscito a incontrare Sarraj e Haftar lo stesso giorno:

"Non è questo il punto. Incontrare quei due lo stesso giorno può funzionare per il Tg delle 20 o come foto notizia sui quotidiani. Ma questa non è politica estera, questa è solo mediocre comunicazione. Qui abbiamo un problema ben più grande: l`Italia deve riaffermare il proprio ruolo nel Mediterraneo e in Libia in particolare. E dobbiamo dire con forza che non permetteremo a Erdogan e ai turchi di sostituirci come interlocutori in Libia. Questo vale per il petrolio e per l`Eni, certo. Ma vale per tutto: per l`immigrazione, per le infrastrutture, per la relazione Europa-Africa. A me non interessa chi incontra Conte a Palazzo Chigi: a me interessa che l`Italia non perda la leadership nel Mediterraneo"

Renzi ha parlato anche del PD, il suo ex partito, e dell'intenzione di Nicola Zingaretti di scioglierlo e creare un nuovo partito:

"Sono l'ultimo a poter parlare del dibattito del Pd. Ma ho rispetto per Zingaretti e i suoi: se pensano che la soluzione sia davvero aprire alle Sardine, alla società civile recuperando un rapporto con la Cgil o assorbendo Leu, noi di Italia viva non saremo in difficoltà. Anzi, ci si apre un'autostrada. Spostandosi sulla piattaforma di Corbyn o di Sanders si perde. Noi siamo un'altra cosa: radicalmente riformisti. In bocca al lupo a ciò che verrà dopo il Pd. Italia viva sarà una casa accogliente per tutti i riformisti"

In pratica Renzi si candida ad accogliere in Italia Viva coloro che non condivideranno i cambiamenti apportati da Zingaretti. Intanto, sul proprio partito e sul fatto che Mara Carfagna dal centrodestra non abbia ancora fatto un passo verso di lui, l'ex Premier ha detto:

"Siamo nati da tre mesi. Faremo la prima assemblea nazionale a febbraio. La nostra è una maratona, non sono i 100 metri: Italia viva sorprenderà anche i pessimisti. Anche perché nel merito la cronaca politica ci sta dando ragione su tutto. A cominciare dal Jobs Act"

A Renzi è stato chiesto di esprimersi anche sul MoVimento 5 Stelle e lui ha risposto: