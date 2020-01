Papa Francesco alle mamme: "Potete allattare i vostri bimbi anche qui, nella Cappella Sistina"

Papa Francesco, nella festa del battesimo del Signore, ha battezzato oggi 32 neonati nella Cappella Sistina, 17 maschietti e 15 femminucce, tra cui anche diverse coppie di gemelli. Poiché durante la cerimonia qualche bambino ha pianto, il Papa, parlato a braccio, ha detto ai genitori di non preoccuparsi:

"I bambini non sono abituati a venire in Sistina. È la prima volta. Non sono abituati ad essere chiusi in un ambiente caldo e non sono abituati ad essere vestiti per una festa così bella come oggi, e ogni tanto incominceranno a piangere. Comincerà uno poi un altro, e via col concerto. Lasciateli piangere i bambini. Se un bimbo piange o si lamenta forse è perché ha troppo caldo o perché ha fame"