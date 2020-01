Sardine, Santori: "Governo Pd-M5S? Non si nota una discontinuità"

Di Redazione Blogo.it domenica 12 gennaio 2020

Mattia Santori, leader delle sardine, si aspetta un cambio di passo da parte del Governo giallorosso

"Discontinuità" è stata la parola d'ordine di Nicola Zingaretti durante le trattative per formare il Governo attualmente in carica. Il segretario del Pd ha continuato a ripeterla come un mantra, non raccogliendo alla fine poi grandi risultati visto che è stato costretto a mandare giù la conferma di Giuseppe Conte nel ruolo di Premier. E per assurdo, adesso, sembra essere proprio Conte il miglior alleato del PD in questo Governo diviso da mille tensioni.

Di discontinuità se n'è vista poca, oggettivamente, fino ad ora. Il Governo tra un litigio e l'altro è riuscito a scrivere e a far votare la legge di bilancio, ma non ha ancora toccato i "Decreti Sicurezza" che portano la firma di Matteo Salvini. Nel campo progressista (o presunto tale), un po' tutti hanno rimarcato la necessità di abrogarli o di modificarli, ma durante questi 4 mesi la questione non è stata realmente affrontata.

Oggi è tornato a parlare in Tv, ospite di 'Mezz'ora in Più', Mattia Santori, uno dei fondatori del movimento delle sardine, sicuramente quello che più si è esposto mediaticamente. Santori ha sottolineato proprio questo aspetto: "Non si nota discontinuità. Ci sono state leggi pesanti, come i decreti sicurezza e non solo. Il decreto sicurezza è sicuramente il punto".

Pur concedendo qualche attenuante al Governo, Santori ha evidenziato quello che per lui è un vero problema di credibilità politica: "Sembra di essere ai tempi in cui la sinistra era al governo e non ha fatto la legge sul conflitto di interessi, ai tempi di Berlusconi e l'elettorato di sinistra era spiazzato, perché non capiva quale fosse la posizione. Certo non è facile, prender in mano ad agosto il governo, con una finanziaria difficile da fare, non è facile".

A queste condizioni per le Sardine diventa difficile considerare il Pd un punto di riferimento politico, sebbene Santori abbia apprezzato l'interesse dimostrato in questi mesi: "in qualche modo si è messo in discussione, ne va dato atto. È Il partito che ci ha dato più ascolto. Ma è ancora troppo presto per capire se possiamo partecipare a un processo di ricostruzione del Pd. C'è una riflessione".

Proprio ieri Zingaretti ha ribadito l'intenzione di voler ripartire, forse anche con un soggetto politico nuovo, come primo atto successivo alle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo. Anche per Santori, coinvolto direttamente in quanto bolognese, si tratta di un passaggio chiave: "la sconfitta di Salvini in Emilia-Romagna faciliterebbe processo di rinnovamento che è iniziato nella sinistra, per questo l'elettorato ha una scelta decisiva. Da una parte c'è molto marketing e dall'altra una amministrazione, noi sardine abbiamo richiamato l'attenzione a certe tematiche, vedremo come si comporterà l'elettorato. Se perdiamo? Noi abbiamo detto che serve tempo, ci siamo svegliati a due mesi delle elezioni, si fa presto ad arrivare alla pancia, ci vuole più tempo per arrivare alla testa".

Di sicuro Santori punta a far sì che ci sia un cambio di passo sotto il profilo della comunicazione politica: "Se vince Salvini vedremo se siamo disposti al dovere della politica. Non sta riempiendo le piazze, punta su un messaggio che amplifica, mentre noi stiamo veramente lì. Berlusconi ha scoperto le tv, Grillo Internet, Salvini Facebook e i social media, noi stiamo riscoprendo i corpi, le piazze".

Nel mese di marzo le sardine dovrebbero fare una prima assemblea per darsi un'organizzazione. Per il momento è tutto un po' vago, ma c'è poco da stupirsi visto che Santori ha già dimostrato ampiamente di non voler guardare troppo oltre: "Non abbiamo ancora stabilito alcuna data, ma perché no, essendo un movimento anche molto femminile, potrebbe essere l'8 marzo. Dopo il voto in Emilia-Romagna si apre una terza fase, per tornare a una dimensione nazionale e dare una struttura al movimento. Ci prenderemo il mese di febbraio per dialogare con i territori e arrivare a fare una proposta di organizzazione a inizio marzo".