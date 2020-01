Zingaretti: "Il PD non vuole annettere le Sardine". Franceschini: "Ora fase due del governo, stop bandierine" (VIDEO)

Di Redazione Blogo.it lunedì 13 gennaio 2020

Nicola Zingaretti replica a chi sostiene che il PD voglia inglobare le Sardine. Franceschini: mancata discontinuità di governo è un'idiozia



Nicola Zingaretti replica a chi sostiene che il PD voglia inglobare il Movimento delle Sardine, specie dopo la sua uscita sul nuovo partito che la segreteria dem ha intenzione di lanciare dopo le elezioni regionali (in Emilia-Romagna e Calabria si vota il 26 gennaio).

Le Sardine non intendono farsi accorpare da nessuno, come chiarito più di una volta dal leader Mattia Santori, ma Zingaretti si sente in dovere di precisare: "Non voglio né annettere né includere nessuno. I partiti hanno il dovere etico e morale di dare risposte ai movimenti, ma non di metterci il cappello e tirarli per la giacchetta. Dalle parole che sento c'è su questo un atteggiamento di grande correttezza".

Addirittura si è parlato dell’intenzione di cambiare nome al partito, come se bastasse cambiare sigla o dicitura per risalire nei consensi. Intanto non di partito nuovo ma di fase due del governo parla uno dei big dem, spesso pontiere tra le varie anime della maggioranza, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini:

"Ora deve iniziare una fase due, una nuova fase politica e programmatica, vanno affrontate insieme o non funzionano. Questo è un nuovo inizio" ha proseguito Franceschini, invitando la maggioranza a togliersi "i dubbi e avere la convinzione che in agosto abbiamo fatto la cosa giusta. Ma partire contro non è sufficiente, per dare fiato e continuità, ora servono continuità nell'azione di governo e il collante della prospettiva politica".

Per il ministro se si fa "solo un elenco di temi per una tregua tra avversari politici, non può funzionare", ecco perché urge uno stop alle "bandierine" piazzate qua e là da Italia Viva e M5S. Il ministro bolla poi come "un’idiozia" quella "della mancata discontinuità” denunciata dallo stesso Santori: "La discontinuità c'è su tutto, come si fa a dire di no? Sui migranti, sugli sbarchi, sulla flat tax". Sperando che anche gli elettori se ne siano accorti.