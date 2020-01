UK, la Regina dà il via libera alla nuova vita di Harry e Meghan

Dopo la riunione odierna dei vertici della famiglia reale britannica, la Regina Elisabetta II ha dato il via libera alla nuova vita di Harry e Meghan tra il Canada e il Regno Unito.

L'annuncio dei duchi di Sussex Harry e Meghan di volersi allontanare dalla famiglia Reale e vivere una vita più indipendente dividendosi tra il Regno Unito e il Canada ha scosso la casa reale di Windsor. Oggi, a distanza di pochi giorni da quell'annuncio arrivato via Instagram, la Regina Elisabetta II ha dato di fatto il via libera a quella parziale separazione.

Dopo la riunione odierna dei vertici della famiglia reale nella tenuta di campagna di Sandringham, la Regina ha diffuso una nota per comunicare il proprio via libera al periodo di transizione chiesto da Harry e Meghan:

BREAKING: statement from the Queen on #SandringhamSummit She mentions family 8 times. But it seems no detailed decision has been reached. Harry & Meghan are leaving as Royals but the Ts&Cs need to be decided & ratified. pic.twitter.com/Y7BEwfHiMY