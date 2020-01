Caso Gregoretti, la maggioranza abbandona la riunione della Giunta delle immunità

Di redazione Blogo.it lunedì 13 gennaio 2020

Protesta dei senatori della maggioranza che fanno parte della Giunta delle immunità che dovrà esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini.

Tutti i senatori di maggioranza che fanno parte della Giunta delle immunità del Senato hanno lasciato oggi la riunione incentrata sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti.

La protesta è stata messa in atto dopo la decisione della Giunta di bloccare la richiesta di una maggiore documentazione sullo stato di salute dei 113 migranti che erano ospitati a bordo della Gregoretti nei giorni in cui Matteo Salvini non autorizzò lo sbarco in Italia.

Il primo ad abbandonare per protesta la riunione è stato il senatore pentastellato Mattia Crucioli, che ha parlato di un vero e proprio colpo di mano da parte dei componenti più vicini a Salvini, a cominciare dal Presidente della Giunta Maurizio Gasparri:

Non era mai accaduto che una istanza presentata per poter giudicare nel merito una vicenda delicata come questa venisse respinta con un colpo di mano, approfittando dell’assenza dei senatori Grasso e Giarrusso in missione con la commissione Antimafia, hanno anche convocato l’ufficio di presidenza per domani alle 19.

Presenti oggi durante la riunione erano 20 senatori, dieci membri della maggioranza e dieci dell'opposizione. La votazione si è conclusa in parità e, secondo il regolamento, l'istanza è stata respinta.

Dopo l'abbandono di Mattia Crucioli, anche gli altri senatori della maggioranza hanno lasciato la riunione.