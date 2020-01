Regionali Puglia, Renzi: "Avremo candidato diverso da Emiliano"

Renzi ha annunciato che non sosterrà Emiliano in Puglia

"La Puglia di Emiliano è l'emblema dell'alleanza culturale con il grlillismo: Ilva, Tap, la Xylella, la Banca popolare di Bari che non doveva diventare una Psa. In Puglia noi presenteremo un candidato diverso da Emiliano". Sono state queste le parole di Matteo Renzi a 'L'aria che tira' su La7, dove l'ex Premier ha annunciato una cosa già data per scontata un po' da tutti.

Domenica scorsa, infatti, non c'era nessun candidato riferibile a Renzi nelle primarie di coalizione per scegliere il candidato Governatore per la Regione Puglia, che andrà al voto tra maggio e giugno dopo 5 anni sotto la guida di Michele Emiliano.

Il Presidente uscente ha stravinto battendo Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano, ottenendo il 70% dei voti in una consultazione caratterizzata dal calo dell'affluenza. Questa volta a votare sono stati circa 80mila pugliesi, mentre nel 2014 furono 130mila. Emiliano ha cercato di ridimensionare questo dato, sottolineando come il meteo sia stato tutt'altro che clemente domenica scorsa.

Una giustificazione, questa, oggettivamente non del tutto convincente. Di sicuro rispetto al 2014 non si sono recati alle urne i pugliesi che si riconoscono in Italia Viva, visto che Emiliano e Renzi hanno sempre fatto "a cazzotti" fin da quando il senatore toscano era Presidente del Consiglio. Emiliano ha promosso e sostenuto il referendum sulle trivelle accusando il Governo Renzi di voler favorire le compagnie petrolifere, così come è stato un forte sostenitore del 'No' nel referendum costituzionale. E questa è solo una breve sintesi, perché Emiliano non ha mai fatto mancare la sua voce critica nei confronti del suo ex segretario.

Per adesso Renzi si è solo limitato a dire che non appoggerà il Presidente uscente, non facendo però alcun nome alternativo: "Lo annunceremo a febbraio, dopo le elezioni in Emilia. Bellanova fa il ministro e lo fa bene, ed è anche il presidente di Italia Viva. Non credo".