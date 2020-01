Angeli e demoni, in 26 verso il processo. Il sindaco Carletti resta indagato

Di Redazione Blogo.it martedì 14 gennaio 2020

Bibbiano: sono 26 le persone raggiunte dall'avviso di fine indagine per l'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi in Val d’Enza

Sono 26 le persone raggiunte dall'avviso di fine indagine per l'inchiesta "Angeli e Demoni" sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza. Inchiesta che nella scorsa primavera fece scattare anche degli arresti. Sono 108 i capi d'imputazione che la procura di Reggio Emilia contesta, a vario titolo, nell'atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.

Per il procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Marco Mescolini: "La massiccia attività istruttoria" ha permesso "non solo di confermare le ipotesi accusatorie già riconosciute dal gip in fase cautelare" ma anche "di integrare il quadro probatorio in relazione a talune non riconosciute dal gip stesso in fase di emissione misura e anche di individuare nuove fattispecie".

Ora gli indagati hanno 20 giorni per essere interrogati o produrre memorie, prima che i magistrati decidano se chiedere o meno il processo. Nel registro degli indagati rimane iscritto anche il sindaco di Bibbiano, comune al centro dell’inchiesta, Andrea Carletti, arrestato a fine giugno scorso.

Le indagini a suo carico riguardano il filone amministrativo, per le accuse di abuso d'ufficio e falso ideologico. Proprio oggi la Corte di Cassazione ha chiarito che l'arresto del sindaco non era fondato.

In proposito il leader di Italia Viva Matteo Renzi va all’attacco: "La Cassazione spiega che l'arresto del sindaco di Bibbiano era infondato. Ci sarà oggi qualche coraggioso grillino o leghista pronto a scusarsi per lo squallido sciacallaggio?".