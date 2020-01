Istat, la spesa per le pensioni sale a 293 miliardi

Di redazione Blogo.it mercoledì 15 gennaio 2020

L'Istat conferma che nel 2018 la spesa per le pensioni ha toccato quota 293 miliardi di euro per un totale di 16 milioni di anziani in Italia.

A riferirlo sono i dati pubblicati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo il quale la spesa pensionistica si attesterebbe intorno al 16,6% del PIL, anche qui in linea con il 2017.

L'Istat entra nel dettaglio e ci rivela che il 36,3% dei pensionati ha percepito nel 2018 meno di mille euro lordi al mese, mentre chi non è arrivato neanche a superare i 500 euro lordi al mese rappresenta il 12,2% del totale. Il 24,7%, circa un pensionato su quattro, è stato invece collocato nella fascia di reddito superiore ai 2mila euro lordi al mese.