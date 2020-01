Prodi lancia un appello al PD: "La politica si fa tra la gente"

L'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi invita il Partito Democratico a non perdere il contatto con i cittadini: "La politica si fa incontrando e ascoltando la gente".

L'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, storico membro del Partito Democratico fino al 2013, ha voluto oggi lanciare un appello al partito di cui è stato protagonista per anni, invitando la dirigenza attuale a non perdere il contatto con la gente.

Intervenuto a TV2000, Prodi è stato fin troppo chiaro:

Bisogna tornare al rapporto con la gente e finirla con il partito che diventa un club a uso esclusivo di 10 persone che si parlano ed eleggono a vicenda.

Prodi si riferisce alle riunioni dei vertici del Partito Democratico che si sono tenute alle porte di Roma tra lunedì e martedì scorsi, sottolineando sì l'esigenza di condurre delle riunioni di partito, ma ricordando che queste possono essere tutt'altro che utili:

Alcune volte le riunioni di partito possono essere utili ma anche dannose. Questo incontro sarebbe importante se il Pd cambiasse alcuni punti del programma ma deve soprattutto cambiare il modo con cui si avvicina alla gente. Prima avevamo tante linee di trasmissione ma questo meccanismo oggi si è rotto. Il problema sarà legare le cariche di partito non alle tessere ma ai successi elettorali che il partito ha avuto nelle Regioni. Io non conosco più di un terzo dei parlamentari di Bologna. Questo non è possibile.

Per l'ex premier il PD non dovrebbe concentrarsi sul numero dei parlamentari, ma sul fatto che tali parlamentari, a prescindere dal numero, debbano rispondere agli elettori non soltanto in periodo di elezioni: