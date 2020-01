Dazi, Trump: "Storico accordo Usa-Cina"

Trump e Liu He hanno firmato un accordo commerciale per porre fine alla guerra dei dazi

Cina e Stati Uniti hanno raggiunto una tregua. Oggi a Washington il Presidente Trump e il vice premier cinese Liu He hanno firmato un accordo allo scopo di riequilibrare la bilancia commerciale tra i due Paesi. Pechino si è impegnata ad acquistare 200 miliardi di dollari in prodotti e servizi statunitensi nei prossimi due anni, allo scopo di congelare il rialzo dei dazi già previsto per il futuro.

Se la Cina rispetterà l'accordo, la Casa Bianca si è impegnata a varare la 'fase due' che avrà lo scopo di eliminare i dazi attualmente in vigore. Il Presidente americano ha annunciato con soddisfazione il raggiungimento di questa nuova intesa: "Oggi facciamo un passo enorme che non è mai stato fatto prima con la Cina verso un futuro di commercio equo e reciproco firmando la fase uno dello storico accordo commerciale".

Trump ha inoltre sottolineato che l'accordo "non poteva essere più grande di così, mantenere questi due giganti e queste due nazioni potenti insieme in armonia è importante per il mondo. Il mondo oggi ci sta guardando. Insieme stiamo raddrizzando gli errori del passato e consegnato un futuro di giustizia economica e sicurezza, molta gente pensava che questo non poteva mai succedere"



Il vicepremier cinese ha letto una lettera del Presidente Xi Jinping che ha definito l'accordo "buono per Cina, per gli Stati Uniti e per il mondo intero". Il Presidente si è poi augurato "un'onesta applicazione" delle regole previste nel trattato, sperando che "la parte americana tratterà in modo equo le società cinesi e le loro attività di commercio ed investimenti".