Brexit, Merkel: "Sarà un campanello d'allarme, l'Europa sappia reagire"

La cancelliera tedesca Angela Merkel lancia un monito all'Unione Europea per il post-Brexit: "Dovrà mostrarsi attrattiva, innovativa, creativa e un buon posto per la ricerca e l'istruzione".

La cancelliera tedesca Angela Merkel, giunta al suo ultimo mandato, è convinta che la Brexit darà uno scossone all'Unione Europea e fungerà da campanello d'allarme per mettere in atto una reazione che sia innovativa, creativa e attrattiva.

A due settimane dall'effettivo addio del Regno Unito all'Unione Europea, Merkel ha dichiarato al Financial Times:

Vedo l’Unione europea come la nostra assicurazione sulla vita. La Germania è troppo piccola per essere influente da sola, ed è per questo che dobbiamo sfruttare tutti i vantaggi del mercato unico.