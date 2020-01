Prescrizione, Renzi: "Mi dispiace che il PD abbia scelto di seguire i grillini"

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi risponde a chi lo ha accusato di aver creato una frattura nella maggioranza. E non le manda a dire al Partito Democratico...

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna a parlare del voto di ieri sulla prescrizione, rispondendo di fatto a chi l'aveva accusato di essersi allineato col centrodestra italiano. Gli attacchi erano arrivati dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, che hanno visto una sorta di tradimento in quel voto disallineato dalla maggioranza.

E così, via Facebook, oggi Renzi ha deciso di rispondere rispedendo al mittente quelle accuse e ribadendo che, dal suo punto di vista, è stato proprio il Partito Democratico a rivedere la propria posizione sul tema.

Italia Viva, votando in linea col centrodestra, sarebbe rimasta in linea con la posizione precedente del Partito Democratico, prima dell'alleanza al governo con M5S:

Da Renzi è arrivata un'ulteriore precisazione, che contiene un ulteriore affondo al Partito Democratico:

Non abbiamo rotto la maggioranza, abbiamo solo difeso lo stato di diritto. Continueremo a farlo, anche senza il permesso dei populisti: populisti nuovi e populisti vecchi. Abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa Salvini, non per diventare grillini.