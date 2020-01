Mara Carfagna: "La destra da sola rischia di finire come Le Pen in Francia"

La deputata Mara Carfagna si dice convinta che la mancanza di un'area moderata nella destra italiana impedirà a Matteo Salvini & Co. di allargare i consensi.

La vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna alla fine ha deciso di non abbandonare Forza Italia, ma continua a rimanere una voce critica nel soltanto nel partito di Silvio Berlusconi, ma anche dell'intero centrodestra e della direzione presa sotto la guida del leader leghista Matteo Salvini.

Oggi la deputata è tornata all'attacco, denunciando una destra italiana che dal suo punto di vista fa fatica ad allargarsi. Ecco cosa ha dichiarato a L'Avvenire:

È evidente che oggi i rapporti di forza nel centrodestra sono radicalmente cambiati. [...] Allo stato attuale la destra, da sola, rischia di fare la fine di Marine Le Pen in Francia: grandi consensi, ma alla larga dal perimetro del governo. O rischia di lanciarsi in improbabili alleanze, come quella che abbiamo visto tra Lega e M5S: zero risposte al Paese, tanta propaganda ed estenuante gara a chi prende più 'like' sui social.