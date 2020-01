Senato, Luigi Di Marzio dice addio a M5S: "Passo al gruppo Misto"

Di redazione Blogo.it giovedì 16 gennaio 2020

Il Movimento 5 Stelle perde un altro pezzo: il senatore Luigi Di Marzio annuncia in aula il suo passaggio al Gruppo Misto.

Il Movimento 5 Stelle continua a perdere pezzi e con esso anche la maggioranza al Senato si fa sempre più risicata. L'ultimo addio al partito guidato da Luigi Di Maio è il senatore Luigi Di Marzio, tra i firmatari per il referendum sul taglio dei parlamentari.

L'annuncio di Luigi Di Marzio è arrivato questa mattina nel corso della seduta al Senato:

Di fronte a un'epurazione di fatto, di cui non posso che prenderne atto e ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio in merito, formalizzo la mia decisione di aderire al gruppo misto.

Di Marzio non passerà direttamente ad un'altra forza politica, ma troverà posto nel gruppo misto al Senato (che sale a 18 senatori), come altri ex pentastellati prima di lui hanno fatto.