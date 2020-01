Prescrizione, PD: "Renzi vota con la destra per impedire il giusto processo"

La replica del Partito Democratico alle dichiarazioni odierne di Matteo Renzi non ha tardato ad arrivare: ”È spaventato dai consensi fermi al palo"

La replica del Partito Democratico alle dichiarazioni odierne di Matteo Renzi, che accusava il suo ex partito di essersi piegato troppo alle posizione del Movimento 5 Stelle, non ha tardato ad arrivare ed è stata affidata al deputato Walter Verini, secondo il quale Renzi starebbe bluffando.

Come gli capita, Renzi bluffa. Ieri, infatti, Italia Viva ha votato con Salvini e con la destra per impedire, sostanzialmente, l’avvio della riforma del processo penale che non si limita solamente alla riforma della prescrizione ma punta a garantire il giusto processo.