Salvini deride una Sardina con disturbi di apprendimento. La replica: "Cyberbullismo inaccettabile"

Matteo Salvini (o il suo staff che si occupa della "bestia") è incappato nell'ennesima figuraccia sui social. Ieri ha infatti pubblicato il video di un ragazzo di 21 anni, Sergio Echamanov, che parla durante la manifestazione tenuta dalle Sardine a San Pietro in Casale. Salvini, a commento del video intitolato "Contestatori un po' impacciati a Bologna", ha scritto:

Peccato che il "pesciolino" sia un ragazzo tutt'altro impacciato, anzi, anche molto coraggioso, perché ha sfidato le sue difficoltà, dovete a un disturbo dell'apprendimento (Dsa), e ha parlato davanti al pubblico, facendosi anche molto apprezzare dai presenti.

Lo stesso Echamanov, che fa il venditore porta a porta, ha raccontato a Repubblica:

"Ne sono orgoglioso. E sono orgoglio del mio imbarazzo. In quel momento non avevo preparato nulla, e forse la difficoltà nell’esposizione l’ha giocata più l’emozione. L’aspetto negativo della vicenda è che ora sono meno sereno al lavoro. Non tanto perché l’azienda voglia licenziarmi, quello non è in discussione, quanto per il timore di essere attaccato per le mie idee politiche dalle persone a cui mi rivolgerò"