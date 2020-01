Conte: "No ad altre truppe militari in Libia, è momento del dialogo"

Di Redazione Blogo.it giovedì 16 gennaio 2020

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato da Algeri al termine di un incontro con il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune

Giuseppe Conte non vuol sentir parlare dell’invio di nuove truppe in Libia. Il presidente del Consiglio ha parlato da Algeri al termine di un incontro con il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune. "Dobbiamo affidarci al dialogo e alla diplomazia che sono sempre più efficaci delle armi", ribadisce il premier italiano incontrando i giornalisti nella capitale dell’Algeria. "Lavoreremo insieme per Berlino e per raccogliere tutte le possibili opportunità", prosegue, per indirizzare "una soluzione in Libia che sia politica". Il "primo passo è il cessate il fuoco, non importante se formale o sostanziale ma duraturo".

Conte: "Riforma giustizia, presto versione definitiva"

Incalzato anche sulla riforma della giustizia, Conte ha sottolineato che non ci sia solo la prescrizione: "Ho fatto vari incontri sulla riforma del processo penale - aggiunge il capo del governo - . Non mi piace parlare di prescrizione. Quella è una norma in un disegno più complessivo". Nonostante le differenze di vedute tra le varie forze di maggioranza, il premier rimane ottimista sul contributo da parte di Italia Viva. "Ai cittadini interessa una riforma che renda più efficiente il sistema della giustizia. Tutte le forze politiche hanno dato un contributo, Bonafede sta lavorando alla versione definitiva, poi la riproporremo alla forze politiche per un'ulteriore valutazione - insiste - anche a Italia Viva. Mi aspetto che Italia Viva la possa valutare nel merito".

La revoca delle concessioni ad Autostrade

Tra gli argomenti trattati con i giornalisti, anche la revoca delle concessioni ad Autostrade, di cui si parla praticamente dalla tragedia del ponte Morandi. "Parlo della revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia un giorno sì e uno no, la mia posizione non cambia. Il dossier è stato messo a punto, stiamo in dirittura finale - promette Conte - . Non è vero che è all'ordine del giorno per venerdì. Lo porterò in Consiglio dei ministri quando saremo pronti".