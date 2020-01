Legge elettorale: la Consulta boccia il referendum sostenuto dalla Lega

Di Redazione Blogo.it giovedì 16 gennaio 2020

"Eccessivamente manipolativo": così la Corte Costituzionale ha bocciato il quesito sostenuto dalla Lega sulla legge elettorale

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, perché "eccessivamente manipolativo", il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega di Matteo Salvini per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare di conseguenza il sistema in un maggioritario puro. A sostenere il quesito erano stati otto consigli regionali guidati dal centrodestra: Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria.

Salvini: "PD e M5S attaccati alle poltrone"

Non si è fatta attendere la reazione di Matteo Salvini, che sul proprio profilo Twitter ha attaccato Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ritenuti legati alla “vecchia politica”. “La Consulta dice di no al referendum sulla legge elettorale - dice l’ex ministro dell’Interno - È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e M5S sono e restano attaccati alle poltrone. Ci dispiace che non si lasci decidere il Popolo: così è il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica”.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 16, 2020

Di Maio: "Ora avanti col proporzionale"

Anche il ministro degli Esteri si è pronunciato sulla sentenza della Consulta: "Seguiamo la strada del proporzionale affinché tutti i cittadini italiani siano effettivamente rappresentati in Parlamento", ha detto Luigi Di Maio. "In sintesi: volevano introdurre in Italia un sistema elettorale totalmente maggioritario - replica alla Lega - garantendo meno rappresentanza ai cittadini. Non ci stupisce, del resto quello che importa a loro in questo momento è trovare un modo per accaparrarsi più poltrone possibili".