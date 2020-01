Renzi: "Prescrizione? Siamo col governo, ma non votiamo schifezze come questa"

Di redazione Blogo.it giovedì 16 gennaio 2020

Matteo Renzi avvisa il Movimento 5 Stelle: la riforma della prescrizione è una schifezza e Italia Viva non la voterà, governo a rischio?

Matteo Renzi, ospite del Tg4, non le manda a dire alla maggioranza di governo: la riforma Bonafede sulla prescrizione è una schifezza e Italia Viva non la firmerà. Governo a rischio dunque? Queste le parole dell’ex premier durante un’intervista concessa al tg della rete Mediaset: "Siamo a favore del governo, specie se sblocca i cantieri come chiediamo o se farà le cose che ha promesso. Ma se ci propongono di votare una schifezza - prosegue - come la riforma Bonafede sulla prescrizione, noi non possiamo starci, perché viola lo stato di diritto".

Renzi: "Grillini, se lasciate il M5S venite in Italia Viva"

Nel corso della stessa chiacchierata, Renzi ha poi fatto un invito ai parlamentari scontenti del Movimento 5 Stelle: se devono lasciare Di Maio, meglio che confluiscano in Italia Viva piuttosto che finiscano tra le fila della Lega. "Se ci sono grillini che lasciano il Movimento 5 Stelle, meglio che vengano con noi che con la Lega".