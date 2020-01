Migranti, Ocean Viking ha salvato 39 persone in mare

Di Redazione Blogo.it venerdì 17 gennaio 2020

I naufraghi sono stati salvati nella notte: erano a bordo di un barca in avaria

Nuova operazione di salvataggio questa notte nel Mediterraneo da parte di una nave di una Ong. La Ocean Viking, nave di Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere, poco prima dell'alba di oggi ha tratto in salvo 39 persone a bordo di una barca in avaria a 35 miglia nautiche dalla costa libica. A lanciare l'sos è stato Alarm Phone che ha ricevuto una chiamata d'emergenza alle 2:06 di questa notte perché la barca stava imbarcando acqua oltre ad avere il motore in avaria.

Alarm Phone ha informato sia le autorità che l'Ocean Viking, che è stata la prima ad intervenire poco più di due ore più tardi. Medici Senza Frontiere ha parlato di un'operazione di soccorso complessa per via del mare grosso.