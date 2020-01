Salvini: "Per Carola niente processo ma per me sì, incredibile ingiustizia"

Di re.mar. venerdì 17 gennaio 2020

Salvini torna a vestire i panni della vittima per il caso Gregoretti, la nave della Marina che lui "sequestrò" per sei giorni a luglio



Matteo Salvini torna a vestire i panni della vittima per il caso Gregoretti, la nave della nostra Marina che lui da ministro dell’Interno sequestrò per sei giorni con un centinaio di migranti a bordo nel porto militare di Augusta, a fine luglio.

"È incredibile l'ingiustizia in Italia. Si ritiene che una signorina tedesca che ha rischiato di uccidere dei militari italiani non debba essere processata. E invece si vuole processare un ministro che ha difeso i confini del Paese. Mi mandino a processo. Ma ci sarà bisogno di un tribunale molto grande perché la stragrande maggioranza del popolo italiano sarà con me" dice il leader del Carroccio.

Salvini si riferisce alla sentenza della Corte di Cassazione su Carola Rackete, l’ex comandante della nave Ong Sea Watch 3 che venne arrestata nei mesi scorsi dopo aver dichiarato lo stato di necessità e forzato il blocco imposto dalle autorità italiane.

Era il 26 giugno scorso quando la capitana Carola, con a bordo 42 migranti, entrò di forza nel porto di Lampedusa, motivando lo stato di necessità con le cattive condizioni dei naufraghi a bordo. Carola, dopo la decisione degli Ermellini, ha ribadito quel che ha sempre detto: "Nessuno dovrebbe essere perseguito per aver aiutato persone in difficoltà".

L’ex ministro dell’Interno intanto mette le mani avanti sul voto in Giunta Immunità ed elezioni del Senato previsto per il 20 gennaio che darà il via libera, o meno, al processo a suo carico.

In proposito interviene anche la presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati che respinge "la messa in discussione" della sua "terzietà" sul voto in Giunta per il Regolamento che ha deciso la calendarizzazione del voto in Giunta Immunità tra 3 giorni facendo andare su tutte le furie i dem.

"Non si può essere terzi solo quando si soddisfano le ragioni della maggioranza", si legge in una nota ufficiale della seconda carica dello Stato. "Ha gettato la maschera, ha votato con la destra", la presidente Casellati "non è più considerabile imparziale" accusa il Pd.