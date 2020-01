Zingaretti: "Renzi pensi a criticare Salvini, non il PD"

Di redazione Blogo.it venerdì 17 gennaio 2020

Il segretario Dem oggi e domani in tour in Emilia Romagna.

Nicola Zingaretti oggi e domani è in Emilia Romagna per sostenere il Presidente della Regione Stefano Bonaccini che si è candidato per la rielezione alle elezioni del 26 gennaio. Il segretario del PD questa mattina ha tenuto una conferenza stampa di presentazione dei candidati del PD a Forlì e anche un incontro con sindaci e amministratori locali, poi si è spostato a Cesena dove ha visitato Almaverde Bio, il centro logistico Formula Servizi e poi a Cesenatico per un incontro con i cittadini. In serata tornerà a Cesena dove terrà un incontro con i cittadini al Cinema Eliseo e una birra al Marcello Caffè.

Durante il suo tour in Emilia Romagna, ovviamente, Zingaretti ha avuto modo di parlare anche con i giornalisti, i quali gli hanno chiesto un commento sulle parole dell'ex segretario Matteo Renzi, ora fondatore di Italia Viva, che fa parte della maggioranza di governo, ma ha fatto una battuta poco felice sul suo ex partito, dicendo che "va a rimorchio del M5S". Una frase dovuta anche al fatto che Renzi vorrebbe che una parte dell'elettorato del PD si spostasse su Italia Viva, che nei sondaggi non ha ancora i risultati che l'ex Premier desidera.

Zingaretti ha commentato così le parole di Renzi:

"Si devono criticare e combattere gli avversari, non gli alleati. Il Pd combatte contro Salvini e le destre per difendere gli italiani. Chi colpisce il Pd fa un favore a Salvini. Non vogliamo essere chiusi, ma mettere in campo una proposta per l'Italia, aprendoci a quanto c'è di nuovo"

Sulle Regionali in Emilia Romagna Zingaretti ha poi detto:

"Le scelte restano due: o l'invasione della Lega di Salvini o la conferma dell'attuale Presidente"

E, tenendo fede a quanto detto, Zingaretti stesso oggi ha scritto sui suoi social una battuta contro Salvini: