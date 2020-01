Franceschini: "Il 25 marzo sarà il Dantedì". Istituita la giornata dedicata ad Alighieri

Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini ha oggi dato una notizia a cui teneva molto: il Consiglio dei Ministri ha approvato la sua proposta, sotto forma di direttiva, che istituisce la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Sarà celebrata ogni anno il 25 marzo.

Nel 2021 ricorrerà il settimo centenario della morte del Sommo Poeta e l'Italia preparerà dunque le celebrazioni per ricordare colui che è ritenuto il padre delle lingua italiana. È vissuto dal 1265 al 1321 e la proposta di indire una giornata nazionale in suo nome è stata oggetto di diversi atti parlamentari, inoltre ha avuto il sostegno di intellettuali, studiosi, istituzioni culturali, a partire dall'Accademia della Crusca.

Il ministro Franceschini ha spiegato perché è stato scelto il 25 marzo:

"Ogni anno, il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia, si celebrerà il Dantedì. Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali"