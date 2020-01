Salvini sulla Consulta che ha bocciato il referendum: "Sacca di resistenza del vecchio sistema"

Matteo Salvini ha tenuto un comizio a Catanzaro e ha commentato la decisione della Consulta di bocciare il referendum sulla legge elettorale. Il leader della Lega ha detto:

"La decisione della Consulta allontana la democrazia, allontana i cittadini dai palazzi. La Consulta è una delle ultime sacche di resistenza del vecchio sistema e dice che di legge elettorale, di Parlamento e di governo, si possono occupare solo i partiti, non gli italiani, che non devono occuparsene. È una scelta contro la democrazia. Poi, si andrà a votare, perché questi litigano su tutto ogni giorno, quindi non durano"

Poi, sulle elezioni regionali del 26 gennaio in Calabria ed Emilia Romagna ha detto:

"Il 26 gennaio vinceremo in Calabria e Emilia Romagna. Poi, la prossima battaglia sarà vincere a livello nazionale. In campagna elettorale i 5 Stelle raccoglieranno le conseguenze di una scelta per la poltrona: ci stanno pensando loro a distruggersi, ci stanno pensando Grillo e Di Maio. Sia in Calabria che in Emilia Romagna, la stragrande maggioranza dei loro elettori sceglierà la Lega"