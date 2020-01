Beppe Sala ammette: "Ho in corso un dialogo con Grillo. M5S in parte di sinistra"

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha ammesso ai giornalisti di avere in corso un dialogo con il fondatore del MoVimento 5 Stelle Beppe Grillo. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha spiegato:

"È un dialogo che nasce da una comunanza di visione su tanti temi. La cosa bella per me è che io non ho nulla da chiedere a lui e lui non ha nulla da chiedere a me. Quindi è un dialogo tra due persone che si piacciono dal punto di vista di alcune idee e anche come relazione amicale, tutto qui. Non ci sono percorsi definiti ma è qualcosa che a me gratifica molto, è uno scambio che trovo molto stimolante"