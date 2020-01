Casellati risponde alle accuse: "Nessun favore a Salvini, ho garantito l'equilibrio"

Di redazione Blogo.it domenica 19 gennaio 2020

La Presidente del Senato Casellati risponde all'intera maggioranza che l'aveva accusata di aver favorito la Lega dopo il voto per fissare la data del voto sul processo a Matteo Salvini.

La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati risponde tramite La Stampa all'intera maggioranza che l'aveva accusata di aver favorito la Lega dopo il voto per fissare la data del voto sul processo all'ex Ministro dell'interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti.

Il voto decisivo in Giunta del regolamento è stato proprio quello della Presidente Casellati, che già in mattinata aveva accolto la richiesta di inserimento in giunta delle senatrici Loredana De Petris (LeU) e Julia Unterberger (Aut), così da arrivare ad un equilibrio tra la maggioranza e l'opposizione: 6 (2 PD, 2 M5S, 1 Misto e 1 Autonomie) e 6 (3 Lega, 2 FI e 1 FdI).

Di fronte allo stallo di 6 contro 6, Casellati ha esercitato il proprio diritto di voto e sbloccato la situazione, fissando di fatto la data del 20 gennaio per il voto in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini.

Oggi Casellati ha voluto mettere le cose in chiaro: