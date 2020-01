Sardine a Bologna, Santori: "Piazza di musica e pace". E Zingaretti fa una corte spietata

Il segretario Dem ha pubblicato una foto e scritto un commento in cui invita chiaramente le Sardine a unirsi all PD.

Secondo gli organizzatori dell'evento di oggi "Bentornati in mare aperto" delle Sardine in Piazza VIII Agosto a Bologna, i partecipanti sono stati circa 40mila per una giornata di "musica e pace", per una festa della "cultura contro l'odio". Così è stato definita questa manifestazione da chi l'ha organizzata.

Le Sardine sono riuscite ad attrarre in piazza decine di migliaia di persone e sul palco tanti cantanti noti, che hanno deciso di aderire all'iniziativa. Il leader del movimento nato proprio a Bologna, Mattia Santori, ha detto:

"È una svolta politica per il Paese, si dimostra ancora una volta che le piazze tornano a essere piene, che quello che vediamo e respiriamo sul web non corrisponde a realtà, e che c’è una richiesta di una politica diversa da parte della cittadinanza. Che non è per forza giusta o sbagliata, ma semplicemente parte dal buon senso e dal volere un altro tono della politica"

E ha aggiunto:

"Questo è stato il nostro inizio e per quanto continuino a chiederci di andare oltre, di affrettare i tempi, la gente ha percepito questo e continua a insistere su questo. Evidentemente ancora siamo feriti da un dibattito politico che non ha rispettato le persone"

Poi ha aggiunto che il punto di svolta vero e proprio sarà tra una settimana, quando ci saranno le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Le Sardine sono apertamente schierate contro la candidata leghista Lucia Borgonzoni e a favore del Presidente in carica, del centrosinistra, Stefano Bonaccini.

Il segretario del PD Nicola Zingaretti continua la sua corte spietata nei confronti delle Sardine. Questa sera ha pubblicato la foto che vedete qui in alto e ha scritto: