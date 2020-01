Gregoretti: alle 15 vertice di maggioranza, cosa decideranno i partiti di governo?

Di redazione Blogo.it lunedì 20 gennaio 2020

Caso Gregoretti, alle 15 i partiti di governo si vedranno in vista della riunione della Giunta per le autorizzazioni, alle 17 non si dovrebbero presentare

È stata convocata per le ore 15:00 una riunione dei partiti di maggioranza. Sul tavolo il voto imminente della Giunta per le autorizzazioni a procedere convocata al Senato per il caso Gregoretti, che vede coinvolto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo quanto apprende l’Ansa, i partiti di governo non sono intenzionati a presentarsi alla votazione prevista per le ore 17:00. Sarà un altro assist mediatico nei confronti di Salvini?

Il leader della Lega ha dichiarato provocatoriamente questa mattina a Comacchio di essere pronto anche ad andare in carcere in nome della libertà. L’orientamento dei partiti di maggioranza è da tempo però quello di rinviare ogni decisione al termine delle elezioni regionali in programma il prossimo weekend.