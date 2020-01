Gregoretti, la giunta dice sì al processo a Salvini (i voti sono tutti leghisti)

Di redazione Blogo.it lunedì 20 gennaio 2020

La maggioranza ha disertato la seduta.

La Giunta delle immunità del Senato ha deciso e ha detto "sì" al processo contro Matteo Salvini per il presunto sequestro di oltre cento migranti a bordo della nave Gregoretti a luglio del 2019. I voti a favore del processo sono tutti leghisti, ossia dei senatori Pillon, Stefani, Augussori, Urraro e Pellegrini, che hanno eseguito gli ordini del loro capo, ossia quelli, appunto di mandarlo a processo. Anche se, in realtà, a decidere davvero sarà l'Aula del Senato.

Cosa è successo oggi nella Giunta per le autorizzazioni? Il Presidente della Giunta Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ha presentato la sua relazione chiedendo di NON autorizzare il processo contro Matteo Salvini, quindi di rispondere no alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania.

In Giunta si sono presentati dieci senatori, i cinque già citati della Lega più altri del centrodestra, ossia di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che hanno tutti votato a favore della relazione di Gasparri e dunque contro il processo.

Il risultato, dunque, è stato di parità, 5 sì e 5 no, ma il regolamento prevede che in caso di parità prevale il no e quindi la relazione di Gasparri, contraria al processo, è da considerarsi bocciata. I membri della Giunta in totale sono 23, ma per raggiungere il numero legale basta che ci siano un terzo dei componenti, quindi 8 senatori. Oggi ce ne erano dieci, quelli di centrodestra, mentre quelli della maggioranza di governo e del gruppo misto hanno disertato la seduta.

