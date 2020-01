Ministra del Lavoro Catalfo: "Il Jobs Act di Renzi va ribilanciato"

Di redazione Blogo.it lunedì 20 gennaio 2020

Servono maggiori tutele per i lavoratori.

Secondo la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il Jobs Act, eredità del governo Renzi, va ribilanciato perché servono maggiori tutele per i lavoratori. A margine della Giornata digitale, la ministra ha detto che sulla questione del Jobs Act non ci si deve schierare, ma effettuare una analisi approfondita dei dati, perché:

"Se da una parte con gli esoneri contributivi ha trasformato molto lavori a tempo determinato in indeterminato, dall’altra ha meno tutele"

La ministra ha parlato anche delle pensioni e ha detto che il governo sta lavorando a un percorso per pensare a "una riforma della flessibilità in uscita più stabile e duratura" e ha aggiunto:

"Mi auguro che i risparmi di quota 100 restino alla previdenza per usarli per le prossime opportune proposte"

Sulle ipotesi per la flessibilità in uscita, allo scadere del piano triennale introdotto dalla Lega quando era al governo con il M5S, la ministra Catalfo ha spiegato che si sta istituendo una commissione di esperti che valuti tutte le possibili forme e ha anche aggiunto che quota 100 durerà gli anni per i quali è prevista, ossia fino alla fine del 2021. Catalfo ha anche detto che sta lavorando con il ministro per la Coesione e il Sud Provenzano per introdurre sgravi contributivi a favore delle donne e incrementare l'occupazione nel Meridione.