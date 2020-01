La terribile gaffe di Salvini: "Mi vergogno di quel cantante che paragona donne come troie, violentate. Lo fai a casa tua, non in Rai"

Di redazione Blogo.it lunedì 20 gennaio 2020

Un tweet scritto durante la diretta a Non è l'arena. Poi spiega meglio il concetto da Red Ronnie.

Matteo Salvini e il suo staff sono incappati in una terribile gaffe che per un giorno ha fatto il giro del web. Infatti, mentre era collegato in diretta con "Non è l'Arena" di Massimo Giletti domenica sera, Salvini ha detto una frase che i suo staff ha riscritto e diffuso via Twitter, questa:

"Col nostro governo abbiamo approvato la legge #codicerosso. La donna che denuncia deve essere convocata entro tre giorni dal magistrato. A proposito mi vergogno di quel cantante che paragona Donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana"

A proposito mi vergogno di quel cantante che paragona Donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana.

📺 #nonelarena @nonelarena — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 19, 2020

Si è scatenato ovviamente un putiferio perché, anche se si tratta di un tweet scritto in una lingua molto lontana dall'italiano, fa capire che, secondo il punto di vista di Salvini, un uomo può parlare delle donne come oggetti, violentarle o sequestrarle a casa propria, ma non in pubblico sulla tv di Stato. È chiaramente una frase uscita malissimo, un concetto che così come sembra dal tweet un politico non dovrebbe mai e poi mai esprimere e chiaramente è stato preso di mira sui social. Tra coloro che hanno risposto a Salvini c'è anche Stefano Buffagni del MoVimento 5 Stelle, viceministro dello Sviluppo Economico, che ha scritto:

"Quindi insultare, sequestrare, violentare, stuprare, usare le donne come oggetti, per te va bene ma basta farlo con discrezione dentro casa?🤬🤬🤬 Vergogna! Le donne vanno rispettate e amate. Sempre❤️!"

Questa sera Salvini è andato a chiarire il concetto a "Roxy Bar Tv", da Red Ronnie, e ha detto con riferimento al rapper Junior Cally che sarà tra i big a Sanremo 2020: