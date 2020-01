Virus misterioso, primo caso in Australia. Allerta anche a Fiumicino. Borse asiatiche giù su timori diffusione

Di Redazione Blogo.it martedì 21 gennaio 2020

Il virus simile alla Sars che in Cina ha fatto già quattro morti è arrivato in Australia. Abc riferisce di un uomo di ritorno dalla Cina con sintomi riconducibili al misterioso coronavirus che è trasmissibile da uomo a uomo secondo la conferma arrivata dalle autorità mediche di Pechino nelle ultime ore.

La persona contagiata dalla virulenta polmonite è stata posta in isolamento. Pare fosse stato in viaggio nell’area di Wuhan, città della Cina centrale da oltre 11 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Hubei, ritenuta il focolaio del virus.

Borse Asia in calo

I timori di una diffusione del virus colpiscono anche i mercati finanziari con le maggiori borse asiatiche che chiudono in calo la seduta: da Hong Kong, maglia nera con -2,4%, a Shanghai (-1,4%), fino a Shenzhen (-1,3%), Seul (-1%), Tokyo (-0,91%) e Mumbai (-0,3%).

Passeggeri monitorati negli scali internazionali

Intanto anche in Italia è scattata l’allerta, come spiega il ministero della Salute: "La situazione è costantemente monitorata e la probabilità di introduzione del virus nell'Unione europea è considerata bassa, anche se non può essere esclusa. L’Italia (aeroporto di Roma Fiumicino) ha tre voli diretti con Wuhan e numerosi voli non diretti, il cui traffico di passeggeri dovrebbe aumentare in occasione del capodanno cinese".

Il ministero, che è in stretto contatto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l'European Centre for Disease Prevention and Control, aggiunge che sono in vigore negli scali internazionali come Fiumicino e Malpensa le procedure sanitarie gestita dall’Usmaf Sasn per verificare casi sospetti "e il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento all’Istituto nazionale malattie infettive L. Spallanzani di Roma".

Dal dicastero della Salute raccomandano di posticipare i viaggi in Cina che non siano strettamente necessari e di fare il vaccino contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima di un eventuale viaggio a Wuhan.