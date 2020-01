Ocean Viking a Pozzallo con 39 migranti dopo 4 giorni in balia del maltempo

Di Redazione Blogo.it martedì 21 gennaio 2020

La Ocean Viking è nel porto Pozzallo (Ragusa). La nave di Medici senza frontiere ed Sos Mediterranee ha a bordo anche 19 minori

La Ocean Viking è entrata nel porto Pozzallo (Ragusa). L’approdo nello scalo siciliano della nave di Medici senza frontiere e Sos Mediterranee è avvenuto questa mattina. A bordo 39 migranti, tra cui 19 minorenni, soccorsi venerdì scorso a 35 miglia dalle coste della Libia su una barca di legno.

L’accordo per la ricollocazione riguarda tre paesi europei. "Francia, Germania e Lussemburgo hanno dato la loro disponibilità ad accogliere tutti e 20 i migranti ricollocabili. La disponibilità è stata offerta sulla base dell'apertura della procedura di redistribuzione dei migranti a livello europeo avviata dalla Commissione Ue sulla scorta del preaccordo di Malta" aveva reso noto il Ministero dell’Interno scegliendo Pozzallo come porto sicuro per lo sbarco.

Cecilia Strada, ex presidente di Emergency, ieri pomeriggio aveva polemicamente chiesto al governo cosa aspettasse ad assegnare un porto alla nave: "Che cosa devono attendere? Il voto sulla Gregoretti? Gli accordi di redistribuzione, e nel frattempo li lasciamo a mollo? Le elezioni? L'inizio di Sanremo?".

Intanto la #OceanViking aspetta un porto sicuro per i 39 naufraghi a bordo. Che cosa devono attendere? Il voto sulla Gregoretti? Gli accordi di redistribuzione, e nel frattempo li lasciamo a mollo? Le elezioni? L'inizio di Sanremo? #fateliscendere — Cecilia Strada (@cecilia_strada) January 20, 2020

Le operazioni di sbarco avvengono dopo quattro giorni di maltempo trascorsi in mare dalla Ocean Viking. Ieri la nave, a causa del forte vento, aveva cercato riparo a sud-est della costa siciliana.