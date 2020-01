Salvini: mi vogliono in galera ma non hanno il coraggio di votare | Zingaretti: non strumentalizzare la giustizia

Di re.mar. martedì 21 gennaio 2020

Salvini: lanciano il sasso e poi ritirano la mano, sono i peggiori. Zingaretti: leader Lega ossessionato dal parlare di sé

In vista delle Regionali di domenica in Emilia Romagna e Calabria i contendenti affilano le armi. Il leader della Lega Matteo Salvini ha dato sfoggio di coraggio (elettorale) obbligando i leghisti in Giunta Immunità del Senato a votare a favore del processo a suo carico per il caso Gregoretti. Poi l’ex ministro dell’Interno ha annunciato 24 ore di sciopero della fame contro la sua eventuale messa alla sbarra.

"Quelli che lanciano il sasso e poi ritirano la mano sono i peggiori" dice Salvini riferendosi al fatto che la maggioranza ha disertato il voto in Giunta Immunità del Senato temendo l'effetto elettorale pro Lega. "Mi vogliono vedere in galera, ma non hanno il coraggio di andare a votarlo in aula" prima del voto in Emilia e Calabria appunto. "Allora sono io che chiedo di andare a processo. Sono i miei primi incontri pubblici nelle piazze da indagato" ha aggiunto il segretario del Carroccio, proseguendo sul filone vittimista.

Il numero uno del Pd Nicola Zingaretti all’agenzia Vista commenta: "Salvini ha l'ossessione di parlare di sé stesso" ma "non distrarrà i cittadini da risultati. Lui ha diritto alla difesa, ma non può strumentalizzare la giustizia. La gente vuol sapere se hanno più soldi in busta paga, se si investe sulla sanità ed è quello che stiamo facendo. Non c'è Salvini che possa distrarci dal nostro lavoro.

E il governatore del Lazio fa un esempio di quello che a suo avviso è uno di questi risultati, visitando stamattina l'ospedale CTO di Roma, oggetto dell’installazione di nuove strutture: "C'è un grande investimento in un ospedale pubblico, figlio di una politica che nella manovra ha tagliato il superticket investendo sulla sanità. Questo è un modo per guardare al futuro con serenità, garantendo il diritto alla salute per tutti".