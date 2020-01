Roberto Saviano: "Il digiuno per Salvini è un atto ridicolo"

Di redazione Blogo.it martedì 21 gennaio 2020

Anche Roberto Saviano dice la sua sull'ultima mossa della Lega in vista del voto di domenica, il digiuno di un giorno per il processo a Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti.

L'ultima mossa della Lega, l'appello al digiuno in segno di protesta per il possibile processo a Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti, è stata derisa in modo più o meno omogeneo dall'opinione pubblica per una serie di motivi, dalla contraddizione tra l'invito alla protesta e l'appello di Salvini al farsi processare passando per la totale inutilità dell'iniziativa che, almeno nelle intenzione della macchina della propaganda leghista, dovrebbe contribuire a dipingere Salvini come una sorta di martire.

Quell'ex Ministro che per mesi e mesi si è fotografato con frequenza quasi quotidiana mentre ingerisce quantità spropositate di cibo e mentre passeggia tra lonze, salami e chi più ne ha più ne metta, digiunerà per un giorno perché molto probabilmente sarà presto sotto processo. E ha chiesto di fare lo stesso ai suoi sostenitori al grido di "sarà un processo a tutti gli italiani".

E così, di fronte ad una situazione ridicola messa su un piatto d'argento dagli stessi leghisti, anche Roberto Saviano, da sempre grande detrattore di Salvini, ha voluto contribuire a sottolineare la disperazione di questa mossa:

Il #digiunopersalvini è un atto ridicolo. Marco Pannella usava la pratica nonviolenta dello sciopero della fame e della sete come risposta a un male collettivo. Il satyagraha è la disobbedienza civile di Gandhi, Mandela e Martin Luther King. Scelta drammatica non gioco privato.

Il commento di Saviano è arrivato via Twitter, dove ormai da ore è tra i Trend Topic l'hashtag #LaBestiaNONdigiuna, con migliaia di tweet in cui Matteo Salvini, la Lega e questa strategia improvvisata nel disperato tentativo di ottenere maggiori consensi in vista del voto di domenica vengono derisi senza esclusione di colpi.

#LaBestiaNONdigiuna



Questa è la prassi: quando c'è da rispondere a domande difficili (del tipo quanto fa due per due) lui fa lo gnorri.

Ed ha l'arroganza di rivendicare pure il diritto di dare risposte al Paese..

A voi le debite conclusioni pic.twitter.com/uU10dadgCw — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #FR = FACCIAMORETE (@MilkoSichinolfi) January 21, 2020

#salvini che si ingozza di cibo e chiede ai sui tifosi di digiunare, è come montezemolo che gira in ferrari e chiede ai suoi operai di andare a piedi a lavoro per protestare contro caro benzina.#LaBestiaNONdigiuna pic.twitter.com/iAWsR0UjQg — Massimo De Santis 🌟🌟🌟🌟🌟 (@gladiatoremassi) January 21, 2020

- Vota a favore del processo

- Chiede ai suoi seguaci di digiunare contro chi ha votato a favore del processo.

- I suoi fans lo accontentano



È una cosa troppo stupida per essere compresa dall'intelletto non leghista.#LaBestiaNONdigiuna #digiunopersalvini — Federico Scanzi 🇪🇺 (@ScanziFederico) January 21, 2020