Segre: "Via Almirante a Verona? Incompatibile con mia cittadinanza onoraria"

Di redazione Blogo.it martedì 21 gennaio 2020

La senatrice Liliana Segre reagisce così alla decisione presa dal consiglio comunale di Verona, che ha intitolato una strada a Giorgio Almirante

Il consiglio comunale di Verona ha deciso di intitolare una via a Giorgio Almirante, storico esponente della destra nazionale e del Movimento Sociale Italiana e Liliana Segre non sembra averla presa affatto bene. "Una via Almirante a Verona? Davvero? Oh, povera strada...", sono le prime parole della senatrice, sopravvissuta all’olocausto, all’agenzia AdnKronos. Secondo la Segre, la scelta è fuori luogo proprio perché la città di Verona le aveva dato la cittadinanza onoraria.

"Mi chiedo se sia lo stesso Comune, quello di Verona, a concedere a me la cittadinanza onoraria e poi a intitolare una via ad Almirante: si mettano d'accordo! Le due scelte sono di fatto incompatibili - sottolinea - per storia, per etica e per logica. La città di Verona, democraticamente, faccia una scelta e decida ciò che vuole, ma non può fare due scelte che sono antitetiche l'una all'altra. Questo no, non è possibile!".

La senatrice a vita ricorda poi che Almirante fu uno dei sostenitori del Manifesto della Razza, secondo il quale gli ebrei non si dovevano considerare italiani. "Quando ero bambina - racconta - a Milano, mi ricordo di Corso del Littorio che poi dopo la Liberazione divenne Corso Matteotti. Le vie sono sempre quelle, i loro nomi cambiano a seconda delle stagioni: ma non credevo proprio che questa fosse la stagione di Giorgio Almirante, pensavo o mi illudevo che fosse passata... un conto è intitolare strade a Moro o a Nenni, a Berlinguer o a La Malfa, un altro conto è intitolarla ad Almirante che ha una storia diversa, anzi ben diversa, visto che fu tra i sostenitori del Manifesto della Razza per il quale noi ebrei non eravamo italiani. Credevo che quel tempo non ci fosse più in Italia, ora apprendo che purtroppo c'è ancora". Un messaggio chiaro ed inequivocabile per il sindaco di Verona Federico Sboarina e la sua maggioranza composta da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.