Fabio Volo sbotta contro Salvini: “Vai a citofonare ai camorristi, str***o senza palle”

Di Redazione Blogo.it mercoledì 22 gennaio 2020

È successo durante la diretta radio della sua trasmissione “Il Volo del mattino” su Radio Deejay.

Questa mattina, durante la trasmissione “Il Volo del mattino” su Radio Deejay il conduttore Fabio Volo ha sbottato contro Matteo Salvini, il leader della Lega. Il noto attore, scrittore e speaker radiofonico, parlando di un episodio avvenuto ieri, a un certo punto ha detto:

“Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”

Volo si riferiva al fatto che Matteo Salvini, in questi ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria, è andato a parlare porta a porta con gli elettori e ha diffuso un video in cui lo si vede citofonare a Bologna a casa di una famiglia tunisina, per chiedere se in casa c’è uno spacciatore.

È successo nell’area di via Grazia Deledda, al Pilastro, una periferia che fa discutere per il degrado in cui si trova e per essere zona di spaccio. Quando a Salvini è stato chiesto perché lo ha fatto, lui ha risposto:

“In qualità di cittadino. Le forze dell'ordine fanno meglio di me il loro mestiere, quindi hanno gli elementi per decidere se quel tizio spaccia o non spaccia. Mi volevo togliere una curiosità, visto che una signora di 70 anni mi dice 'mi minacciano di morte perché lì spacciano”

Forse è superfluo ricordare che Salvini è stato Ministro dell’Interno per più di un anno e che dunque avrebbe potuto impegnarsi un po’ di più a risolvere il problema dello spaccio.

Il sindaco di Bologna Virginio Merola è intervenuto su Facebook: