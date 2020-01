Sinisa Mihajlovic e l’endorsement per Lucia Borgonzoni: “Io sto con Salvini”

Di redazione Blogo.it mercoledì 22 gennaio 2020

L’allenatore del Bologna dice la sua in vista delle elezioni di domenica.

A pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna è arrivato un altro endorsement dal mondo dello sport. Se da una parte Stefano Bonaccini può contare su quello di un personaggio come Julio Velasco, ora Lucia Borgonzoni ha dalla sua un pezzo da novanta: l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che però non vota nella regione e dunque può solo dire cosa gli piacerebbe che gli altri facessero.

Mihajlovic, che di recente si è sottoposto a un trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia, ha rilasciato un’intervista al Resto del Carlino parlando della sua amicizia con Matteo Salvini:

“Ci siamo visti l’altro giorno. È stato un incontro più che piacevole. Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan. Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente. Mi ispira fiducia. Quello che dice, poi lo realizza. E il fare è sempre più raro nei nostri tempi. Cambiare tanto per cambiare non serve. Io posso solo dire che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare”

Secondo Mihajlovic, Salvini “è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica”. E dunque, per quanto riguarda le elezioni nella regione in cui allena, dice:

“Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni. Mi piace la grinta di Salvini ed è ottima la scelta di una donna”

Poi aggiunge: