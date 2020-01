Papa Francesco: “I migranti non sono una minaccia. Basta ostilità e indifferenza”

Papa Francesco oggi, durante l’udienza generale nell’Aula Paolo VI, ha parlato del tema dell’ospitalità e dunque anche dei migranti e ha detto:

“In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, alla guerra, alla povertà. Come Paolo e i suoi compagni sperimentano l’indifferenza, l’ostilità del deserto, dei fiumi, dei mari… Ma, purtroppo, a volte incontrano anche l’ostilità ben peggiore degli uomini. Sono sfruttati da trafficanti criminali; sono trattati come numeri e come una minaccia da alcuni governanti. Tante volte non li lasciano sbarcare nei porti”