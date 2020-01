Zingaretti: "Salvini citofoni ai mafiosi che avrebbe dovuto catturare!". Lui replica: "Ho preso un caffè con Gratteri"

Di redazione Blogo.it giovedì 23 gennaio 2020

Il segretario del PD Nicola Zingaretti attacca Salvini per l'episodio del citofono alla ricerca di spacciatori. Lui replica con una difesa piuttosto debole.

L'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini che citofona ai campanelli del Pilastro di Bologna a caccia di spacciatori, mettendo di fatto alla gogna dei semplici cittadini pur di accaparrare qualche consenso in più è stata una delle scene più raccapriccianti di questa campagna elettorale, una delle peggiori da quando Matteo Salvini è diventato il leader della Lega e dell'intero centrodestra.

Sarà la magistratura ad esprimersi anche su questo - l'avvocata Cathy La Torre sta già fornendo supporto legale al giovane Yassin - e anche il Garante della Privacy avrà qualcosa da dire al riguardo, ma intanto la politica ha deciso di condannare in modo pressoché unanime, ad eccezione ovviamente della Lega, quell'orribile gesto compiuto da chi da troppo tempo pensa di essere invincibile. Anche il Partito Democratico, tramite il suo segretario Nicola Zingaretti, oggi è voluto intervenire per condannare le azioni di Salvini:

La cosa più importante ora è ricostruire speranza e smetterla di picconare l'Italia con polemiche, odio, magari citofonando agli studenti che devono studiare. Citofonassero ai mafiosi, anzi catturassero i mafiosi, visto che Salvini quando ha fatto il ministro degli Interni questo non lo ha fatto.

Ricalcando il messaggio lanciato ieri da Fabio Volo, che con toni diversi aveva invitato Matteo Salvini a smetterla di fare il forte contro i deboli, Zingaretti da Bologna ha attaccato l'avversario politico e criticato di fatto l'operato di Salvini quando era Ministro dell'Interno.

Il diretto interessato, che non si è ancora scusato e in queste ore sta continuando a difendere la propria posizione in ogni canale che gli è concesso di utilizzare, ha prontamente replicato a Zingaretti facendo ancora una volta la vittima:

Travaglio parla di giustizia citofonica? Secondo Travaglio io dovrei andare in galera, con una pena maggiore rispetto a quella degli spacciatori di droga, perché il reato per cui sono imputato prevede fino a 15 anni di carcere. E' assurdo che i Travaglio e il Pd di turno ritengano che sia normale una roba del genere, secondo me è un enorme spreco di denaro pubblico questa roba qui.

Salvini ancora una volta non capisce, o finge di non capire, la gravità delle sue azioni. E prova a rispondere elencando le trovate elettorali di cui si è reso protagonista mentre era al governo, la punta dell'iceberg di quello che forse avrebbe potuto davvero fare: